Kocaelispor yönetimi maçları için protokol tribününde satışa çıkarılan 300 bilet 20 bin liradan satışa çıkardı ve 6 milyon gelir elde etti.

Çorum FK ise bir ay önce satşa çıkardığı kombine biletlerden sadece 385 adet sattı.

500 kişi kapasiteli Protokol tribününde 300 adet kombine bileti tanesi 20 bin TL’den satışa sunan Kocaelispor toplamda 6 milyon TL’lik gelir elde etti.

Diğer tribünlerde ise kombine bilet satışları devam ediyor.

KOCAELİSPOR KOMBİNE FİYATLARI

Batı VIP Alt kombine fiyatı 7 bin TL, maç bileti 500 TL Batı VIP Üst kombine fiyatı 4 bin 250 TL, maç bileti 300 TL Doğu Alt kombine fiyatı 3 bin 500 TL, maç bileti 225 TL Doğu Üst kombine fiyatı 2 bin 750 TL, maç bileti fiyatı 175 TL.