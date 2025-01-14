Ligde dün yapılan maçlarda Ahlatcı Çorum FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor da deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yendi.
Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen lider Kocaelispor, en yakın takipçisi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı.
Zirve yarışındaki ekiplerden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi.
Editör: Anadolu Ajansı