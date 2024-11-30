Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında lider Kocaelispor sahasında Adanaspor'u Vukovic ve Pedrinho'nun golleriyle 2-0 mağlup etti..

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Josip Vukovic ve 61. dakikada Pedrinho kaydetti.

Kocaelispor bu sonuçla puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Adanaspor ise 8 puanla 19. sırada kaldı.

.