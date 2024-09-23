Çorum FK maçı için yola çıkan Kocaelispor’da şok bir olay yaşandı.

Dinlenme tesisinden çıkarken bazı Sakaryaspor taraftarları, takım otobüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı taraftarların, “ Vur, vur” dedikleri videoda duyuldu.

Dün akşam oynanan maç için cumartesi öğlen saatlerinde Çorum’a hareket eden Kocaelispor takım otobüsü cumartesi akşamı Ankaragücü maçı için Ankara’ya giden Sakaryaspor taraftarları ile bir tesisde karşılaştı. Bazı ihtiyaçlar için dinlenme tesisinde duran takım otobüsüne bazı Sakaryaspor taraftarları tekme ve yumruklarla saldırdı. Otobüsün yan taraflarına vuran taraftarların arasından “ Vur, vur” sesleri yükseldi.

Kocaelispor kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Kulübümüz tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve akabinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çorum’a intikal edene kadar her ilde eskort polis koruması tertip edilmiştir. Saldırı anına ait görüntüler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırılmış olup, ilgili saldırı girişiminde bulunan kişi ve kişilere karşı adli işlem yapılacaktır. Kafilemiz başkaca herhangi bir hadise olmadan Çorum’a intikal etmiştir" denildi.