Çorum FK ligin altıncı haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Cumartesi günü Ankara’da Yeni Malatyaspor önünde aldığı 4-0’lık galibiyetin ardından kırmızı siyahlı takım dün saat 14’de tesislerde haftanın ilk antrenmanını yaptı. Malatya karşısında doksan dakika oynayan futbolcular yenileme koşusu yaparak antrenmanı tamamladılar.
Oynamayanlar ise aerobik dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar.
Kırmızı Siyahlı takım bugünü izinli geçirecek ve yarın saat 16’da yapacağı antrenmanla pazar günü evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
Editör: Yüksel Basar