Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında lider Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorin Rotariu, 28. dakikada Riad Bajic, 75. dakikada Renaldo Cephas ve 88. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Kocaelispor'a ise 23. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 56. dakikada Giorgi Beridze'nin attığı goller yetmedi.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Ankaragücü 4. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Kocaelispor ise liderliğini sürdürdü.