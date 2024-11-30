Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Kocaelispor ikinci göğüs reklamı sponsorluğunu Avansas ile yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım sezon başında haftalarda göğüs sponsorluğu için çalışma yapıp Mehmetcik Vakfı ile maçlara çıkan Çorum FK ligin ilerleyen haftalarında Kuzey Star Shıpyard firması ile anlaşmıştı.

Ekonomik olarak kaynak arayışı sürdüren Çorum FK yeni sponsorluk çalışmaları karşısında Kocaelispor kulübü sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini ekledi ve Avansas firması ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Son olarak, 2024-2025 sezonu için Avansas ile göğüs yanı ve çeşitli reklam alanlarını kapsayan bir sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ve Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, anlaşma için Kocaeli Stadı’nda bir araya geldi. Sponsorluk kapsamında, Avansas logosu Kocaelispor’un müsabaka formalarının göğüs yan kısmında yer alacak ve farklı reklam alanlarında kullanılacak.

Kocaelispor, yapılan anlaşmayla ilgili bir açıklama yaparak, “Kulübümüze verdikleri destek ve olumlu yaklaşımları için Avansas ailesine ve Genel Müdür Sayın Ahmet Güleç’e teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.