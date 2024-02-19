Trendyol 1. ligde Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Ligin 23. hafta maçında evinde Şanlı Urfaspor’a 1-0 yenilen Kocaelispor’da maçın ardından Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Bu toplantıda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Ertuğrul Sağlam’da ekibi ile yaptığı toplantı sonunda ayrılığın camiaya yararlı olacağı görüşünde birleşti.

Dün sabah saatlerinde Kocaelispor Sportif Direktörü Selçuk Kösemen ile bir araya gelen Ertuğrul Sağlam karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldılar.

Bu ayrılığın ardından Kocaelispor yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Yeşil siyahlı kulüpte ilk hedefi Recep Uçar olacak. Kayserispor ile yollarını ayıran teknik adamın yakın çevresine Kocaelispor’u çok istediği ancak yeni bir görevi bıraktığı için bir süre dinlenmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Mustafa Gürsel ve Taner Taşkın da Kocaelispor yönetiminin listesinde tuttuğu diğer isimler.