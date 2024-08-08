Tüm tribünlerde kombine bilet alan taraftarlar 19 maç izlerken normal bilet alan taraftarlar ise aynı ücrete sadece 10 maç izleyebiyecek.

Vip tribün 15 bin lira olan kombinesini karşın maçlık bilet fiyatı 1500 lira. VİP A ve B tribünleri kombinesi 5 bin lira bilet ücreti 500 lira. Maraton kombinesi 2500 lira maç bileti 250 lira. Kale arkası kombinesi 2500 lira maç bileti 150 lira.

Ahlatcı Çorum FK yönetimi taraftarları kombineye yönlendirmek için bilet fiyatlarında yeni bir uygulama yaptılar. Buna göre kombine alan taraftar % 50 daha ucuz fiyata maç izleyecek.Yönetim kurulu 15 bin liradan satışa sunulan VİP tribünün bilet fiyatini ise 1500 lira olarak belirledi. 15 bin lira veren taraftan 19 maçı izlerken aynı paraya bilet alan taraftar ise bu paraya 10 maç izleyecek.

Aynı şekilde beş bir lira olan VİP A ve B tribünlerinin maçlık bilet fiyatı 500 lira olacak. 2500 liradan satışa çıkartılan maraton kombinesine karşın bilet fiyatı ise 250 lira olarak belirlendi. 1500 lira olan kale arkası kombinesine karşın biyet fiyatı ise 150 liradan satıya çıkartılacak.

Taraftarları kombine almaları halinde maçları % 50 daha ucuz izleme fırsatı bulacağını belirten Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz bu sezon kombine satışında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını bu uygulama ile taraftarları kombine bilete yöneleceğine inandığını söyledi.