Ahlatcı Çorum FK kombine satışında ilk yirmi arasına giremedi. Bu sezon Süper lige yükselen Bodrum FK 1900 kombine bilet satarken Çorum FK liglerin başlamasına rağmen henüz 500’ü bile bulmadı.

Pasolig kayıtlarından alınan bilgiye göre en fazla kombine bilet satan kulüp 41.500 ile Galatasaray olurken Fenerbahçe 35 bin bilet ile ikinci Beşiktaş ise 31,500 ile üçünrcü sırada yer aldılar.

Göztepe takımı 17.100 ile dördüncü sırada yer alırken Trabzonspor ise 15700 ile beşinci sırada bulunuyor. Süper Lig şampiyonluğunun ardından transfer yasağı nedeni ile 3. lige kadar düşen ve bu sezon yeniden yapılanmaya giden Bursaspor kulübü ise 14.000 kombine bilet satarak altıncı sırada yer aldı.

Adana Demirspor 10.100, Samsunspor 6 bin kolbine satarken MKE Ankaragücü ise 5300 kombine ile onuncu sırada yer alıyor, Hatayspor 5250 kombine ile onbirinci sırada yer alırken Antalyaspor 5100, Çaykur Rizesspor 4750, yine Çorum FK’nın rakiplerinden Kocaelispor ise 3750 kombine bilet sattı. Kayserispor 3750 kombine satarken Çorum FK ile 1. ligde mücadele edecek Amedspor 2800 kombine bilet ile sıralamaya girdi. Gaziantep FK takımı ve Alanyaspor takımları 2600’ar adet kombine satarken Başakşehir takımı 2150 bu sezon Süper Ligde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor ise 1900 kombine bilet sattı.