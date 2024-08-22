Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve istasyonun 23 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının en önemli halkası olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy YHT İstasyonumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. 2 peron, 100 araç ve 5 otobüs park yeri bulunan modern istasyonumuz ile Yerköy hızlı trenine kavuşacak. İlk trenimiz cuma günü Yerköy İstasyonu’nda yolcu indirip, almaya başlayacak.” dedi.

Uraloğlu, Samsun ile Ankara’yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’na entegre olacağını kaydetti.

BİZİM HIZLI TREN PROJESİNDEN SES YOK!

Çorum'un komşu illerinden olan Yozgat hem havalimanına hem de hızlı trenine kavuşurken, Çorumlular ise dört gözle bu ay yapılması planlanan Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin ihale edilmesini bekliyor.

PRÜZ GİDERİLEMEDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Delice-Çorum hızlı tren projesinde prüz çıktığını açıklamış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bu açıklamayı yalanlamıştı.

İhalenin Temmuz yada Ağustos ayında yapılacağı duyurulmasına rağmen hızlı tren ile ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanmaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

Çorum kamuoyu hızlı tren ile ilgili müjdeli haberleri bekliyor.