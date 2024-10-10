Çorum’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çorum-Laçin karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Dursun Ç. idaresindeki otomobil, Çatak yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu.
Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Editör: İhlas Haber Ajansı