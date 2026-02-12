Çorum'da bir lisenin okul bahçesinde grup halinde gezen başıboş köpekler, öğrencileri tedirgin etti.
Sokak hayvanları genelgesinin ardından kentte sahipsiz sokak hayvanları toplanarak Yaydiğin bölgesinde oluşturulan Doğal Yaşam Alanı'na götürülüyor ancak son günlerde yine şehir merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarındaki artış dikkat çekti.
Özellikle Akkent Mahallesi'nde vatandaşlar başıboş köpeklerin saldırısından tedirgin olurken, dün bir lisenin bahçesinde çekilen görüntülerde öğrenci ve velileri korkuttu.
Okul bahçesinde grup halinde dolaşan köpekleri gören öğrenciler tenefüse çıkamazken, veliler köpek sorununa çözüm bulunmasını istedi.
Muhabir: Fatih Battar