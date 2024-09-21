Kocaelispor yarın Çorum FK ile oynayacağı maç için bu sabah yapacağı antrenmanın ardından yola çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Manisa FK’ya mağlup olan yeşil siyahlı takım hafta boyu Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenmanlarla Çorum FK maçına hazırlandı.

Kocaelispor’da hafta boyunca yapılan çalışmalarda Belediye Başkanı antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi.

Sezona çok iddialı bir başlangıç yapan Kocaelispor son iki maçı kaybetmesinin ardından Çorum FK maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Körfez ekibi dün akşam yaptığı taktik çalışmanın ardından bu sabah maçın son antrenmanını tesis sahasında yaptı.

Taktik ağırlıklı bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam tarafından açıklanan maç kadrosu 14.30’da karayolu ile Çorum’a hareket edecek.

Kocaelispor kafilesi akşam saatlerinde kalacağı otele yerleşecek ve maç saatini bekleyecek.