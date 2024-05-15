Yarın akşam play-off 1. tur maçında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana hastalığı geçen Ologo takımla birlikte çalışırken belindeki ağrısı bulunan Thomas dünde dinlendirildi ve özel bir çalışma ile günü tamamladı.

Tecrübeli golcünün bugün takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Kırmızı siyahlı takım Teknik Direktörü Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Kocaelispor maçının oyun taktiği üzerinde bilgilendirme yaparak mevkisel olarak futbolculardan isteklerini sıraladı ve isteklerini dile getirdi.

Daha sonra ısırma hareketleri ile başlayan çalışma dar alanda pas ile devam etti.

Son bölümde ise taktik çalışmaya geçen kırmızı siyahlı takımda teknik heyet maçın provasını yaptırdı.

Bu çalışma sırasında sık sık oyunu durduran Özbalta futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Çorum FK Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayarak tesislerde kampa girip maç saatini bekleyecek.