Kocaelispor yönetimi Çorum’a teşekkür mesajı yayınladı.

Pazar akşamı oynanan Çorum FK - Kocaelispor maçının ardından kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Camiamızı şehirlerinde en güzel şekilde ağırlayan centilmen Çorum Futbol Kulübünü ve taraftarlarına teşekkür ederiz’ dedi.

İki kulüp arasındaki maçlarda yaşanan bu güzellikler son maçtada devam etti. Çorum FK rakibine mağlup olmasına karşın kırmızı siyahlı takım taraftarları Kocaelispor’u tribüne çağırarak alkışlarla gönderdi.