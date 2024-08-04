Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirdi. Roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

ORTA DOĞU SAVAŞIN EŞİĞİNDE

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim zirveye ulaştı. İran ve Hizbullah İsrail'e karşı intikam yeminleri ederken, korkulan da olmaya başladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de 15 noktaya roket fırlattığı belirtilirken, roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı. İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı. Bazı roketlerin düştüğü yerde yangına neden olduğu belirtildi.

HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısında öldürülen Fuad Şükür'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söylemişti. "İsrail kırmızı çizgileri aşsa bile tek çözüm Gazze'de savaşın sona ermesi" diyen Nasrallah, İsrail'e yanıt verileceğini duyurmuştu.