Gaziantep​'te kan donduran olay, merkez Şahinbey​ ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde yaşandı. Mahallede meydana gelen aile katliamı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Öğle saatlerinde Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.

Katil zanlısı Demir, daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Gaziantep Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın, bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."