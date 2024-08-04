Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ EVLAT GÖZALTINDA

İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

T.A. ise polislerce gözaltına alındı.