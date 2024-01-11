İstanbul'da Arıtma Tesisi’nde çalışan bir kişi, 'neden ters baktın' diyerek temizlik personelinin sırtına bıçak sapladı. TGRT Haber'deki habere göre, ağır yaralanan adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın hemen sonrası ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; Eyüpsultan'da bulunan İBB'ye ait arıtma tesisinde çalışan Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında 'Neden ters ters bakıyorsun' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga sırasında yanında taşıdğı bıçağı çeken Erdal Y., Karaçepe’yi sırtından bıçakladı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

TÜM MÜHAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.‘yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaçepe ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edildi. Öte yandan katil zanlısı Erdal Y.’nin “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.