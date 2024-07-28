Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaşanan korkunç kazada bir otomobil traktöre arkadan çarptı. Trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Erzincan - Erzurum kara yolunda, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, İdris Tükek'in (43) kullandığı 16 AJJ 097 plakalı otomobil, Erzurum istikametinden Tercan ilçesine doğru seyrederken, aynı yönde ilerleyen Yusuf Budak yönetimindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarptı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ!

Kazanın etkisiyle, otomobilde bulunan aynı aileden Emin Tukek (5), Barancan Tukek (18) ve Ayşe Tukek (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü İdris Tukek, Elanur Tukek ve Arda Tukek ise yaralanarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.