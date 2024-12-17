İstanbul​'un Bayrampaşa​ ilçesi dün korkunç bir kazanın adresi oldu. Gece saatlerinde, bir iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturan iki kişi tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek beton zemine çakılarak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Trajik olay, saat 01.15 sıralarında Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarına göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturup sohbet ederken, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılan iki şahıs kanlar içinde kaldı. Olayı gören vatandaşların duruma hemen müdahale ederek polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini öğrenildi.

OLAY SONRASI PANİK ANI KAMERADA

Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bu arada vatandaşların iki şahsa müdahalesi esnasında yaşadığı panik cep telefonu görüntülerine yansıdı.