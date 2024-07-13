Artvin Şavşat İlçesi kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Bayram Köse Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Çorum’da Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı olarak görev yahan Bayram Köse Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Şavşat Kaymakamlığına atanan Bayram Köse Çorum’da görev yaptığı süre içinde iş birlikleri ve çalışmaları nedeni ile Cemil Çağlar’a teşekkür etti.

Çağlar ise Bayram Köse’ye yeni görevinde başarılar diledi ve kendisine ziyareti anısına hediye verdi.