Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG), merkez ve ilçelere bağlı köylerin mezarlıklarını temizlemeyi ve temizlenen alanlara Türk bayrağı dikmeyi hedefliyor.

ÇOSTOG ekibi, projeye Çorum Merkez Kınık köyü ile başladı.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kınık Köyü’nün mezarlığında detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Otların biçildiği, mezarlık alanının temizlendiği ve ilaçlandığı çalışmaya Köy Muhtarı Celal Türkmen ve bazı köylüler de yardımcı oldu.

Önümüzdeki hafta ise Kınık köyü mezarlığına dev bir Türk bayrağı dikilmesi planlandı.

“YENİ BİR PROJE BAŞLATTIK,

KÖY MEZARLARINI TEMİZLİYORUZ”

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, Çorum’da özellikle küçük köyler başta olmak üzere birçok köyün mezarlığının bakımsız olduğunu, otlardan mezarlıklara adeta girilemediğini ifade ederek, “bu durum bizleri derinden üzüyor. Çünkü atalarımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan haline getirdi. Onları ebedi istirahatgâhlarında rahat ve huzurlu yatırmak bizlerin boynunun borcu. Bu nedenle de mezarlıkların temizliği, bakımı için kolları sıvadık. Merkeze bağlı Kınık köyü ile çalışmalara başladık. Diğer köylerin mezarlıklarını da belirli aralıklarla temizleyip ilaçlayacağız. Köy muhtarları ile işbirliği halinde projemizi sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm köylerimizi sahipleneceğiz” dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın da projeye sıcak baktığını ve desteklediğini bildiren Kılıç, konuya duyarlı yaklaşan Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Kılıç, temizlenen ve ilaçlanan mezarlıklara dev Türk bayrağı dikeceklerini, ayrıca zaman zaman mezarlıkları kontrol ederek temizlik çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etti.

İlhan Kılıç, çalışma sırasında kendilerine yardımcı olan yönetim kurulu üyelerine ve köy muhtarlığına da teşekkür etti.