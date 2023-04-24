MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, insanları doyuran, üreten köylünün her sorununu kendi sorunları olarak gördüklerini belirterek, köylülerden gelen her talebi baş tacı olarak kabul ettiklerini söyledi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Vahit Kayrıcı, dün İskilip, Bayat ve Sungurlu’da köylerde düzenlenen mevlit ve düğünlere katıldı.

Kayrıcı, MHP 3. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Lek, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Bayat İlçe Başkanı Bekir Güngör ile birlikte Bayat’a bağlı Toyhane Köyü’nde mevlid programına katıldı.

Ardından Çavuşcu Köyü muhtarının evladının nişan merasimine katılarak hayırlı olsun dileklerini iletne Kayrıcı, Aşşağı Fındıklı Köyü’nde de Yüksel Cankaloğlu’nun oğlu ile Beşkız Köyü’nde Şükrü Çaylan’nın oğlunun düğününe katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Katıldığı programlarda vatandaşlarla sohbet eden Kayrıcı, hatırlarını sorarak, taleplerini dinledi.

Köylülerin her sorununu kendi sorunlarını olarak gördüklerini, her talebi de baş tacı olarak gördüklerini ifade eden Kayrıcı, “Türkiye’ye doyuran köylü vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Üretimin bel kemiğini çiftçilerimiz oluşturuyor. O nedenle köylülerimizin mahsullerinin para etmesi, besilerinin karın doyuracak düzeye gelmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Mazot, tohumluk, gübre, elektrik, ilaç gibi girdi maliyetleri Cumhur İttifakı ile birlikte mesele olmaktan eninde sonunda çıkacaktır. Yaparsak biz yaparız, yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar ve mutlaka başarır” dedi.

Kayrıcı, vatandaşlardan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü şekilde temsil edilmesi için de milletvekilliğinde MHP’ye oy vermelerini istedi.