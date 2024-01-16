Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 173 üniversiteyi geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin 2022 KPSS sonuçlarına ilişkin “Mezun Başarı Atlası” sıralaması açıklandı.

KPSS-2: KPSS 121 ortalama puana göre açıklanan sıralamada; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, önemli bir başarıya imza atarak 176 üniversite arasında üçüncü olarak yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ilk iki sırayı paylaştığı sıralamada; Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başarılı öğrencileri ve donanımlı mezunlarıyla sayılı üniversiteleri geride bıraktı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, elde edilen başarıda emeği geçen akademisyen, öğrenci ve mezunları tebrik ederek “Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz akademik çalışmalarla birlikte eğitim faaliyetlerinde de kaliteyi her yıl artırarak yetkin ve donanımlı mezunlar vermeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de başarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Alınan sonuçlarda büyük payı olan, değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.