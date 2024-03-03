Kripto varlıklar yeniden tanımlanacak. Denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanacak.

Yasa tasarısı ile kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.

Net ifadelerle yasaya eklenecek

Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.

Uzmanlara göre bu adımla, Türkiye blok zincir teknolojisinde daha fazla yatırım çekebilir.

İşlem vergisi alınması planlanıyor

Kripto para piyasası yasa tasarısının kanunlaşmasıyla kara para aklanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belli sınırı geçen kazançlardan da işlem vergisi alınması planlanıyor.

Meclis'e sunulacak

Düzenlemenin yakın zamanda TBMM'ye sunulması bekleniyor.