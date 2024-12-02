Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılan Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Bölge yarışmalarında Çorum takımları tüm kategorilerde Türkiye finallerine katılmayı başararak büyük bir başarıya imza attılar.

Cumartesi günü Tosya ilçesi Sapaca köyünde düzenlenen bölge birinciliğinde Çorum ile birlikte, Samsun, Sinop, Karabük, Bartın, Zonguldak’dan takımlar ve ferdi sporcular katıldılar.

U 14 2011-12-13 doğumlu kızların 1,5 km yarıştığı koşuda Çorum’dan Eylül Kazancı birinci Buse Çorlu ikinci Asya İpek üçüncü olarak ilk sıraya ambargo koydular. Hiranur Saraç ise sekizinci oldu ve Çorum takım halinde birinci olarak final biletini aldı.

Aynı yaş kategorisi erkeklerde de Çorum takım halinde birinci oldu. Bu kategoride Çorum takımından Abdulkadir Şentürk ikinci Hıdır Ayberk İbiş üçüncü Emir Efe Yanar dördüncü Bekir Baran Tuğra Güneş ise 11. oldu.

Takım sıralamasında ise Çorum takım halinde birinciliği kazanırken Karabük il karması ise 13 puanla ikinci olarak final biletini aldılar.

U 16 20009-2010-2011 doğumlu kızlarda ise Çorum takımından Ebrar Yağmur Erişen dördüncü Nilsu Şahin beşinci Yaren Köymen ise dokuzuncu oldu. Üç ilin takım olarak katıldığı yarışlar sonunda Çorum karması 18 puanla üçüncü oldu ve final biletini aldı.

Aynı kategorinin erkeklerde ise Çorum takımından Ömer Akın Fındık birinci Mert Ali Erdal ikinci Nedim Talha Cücü beşinci Hamza Uçak ise sekizinci oldu.

Takım sıralamasında ise Çorum 8 puanla birinci olurken Karabük 17 puanla ikinci Zonguldak ise 22 puanla üçüncü oldu.

U 18 erkeklerde ise Çorum’dan iki sporcu ferdi olarak yarıştı. Aykut Köstek birinci Mustafa Güler ise ikinci olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandılar. Bu kategoride Bartın takım halinde birinci olurken Karabük ise ikinci oldu.

Aynı kategoride kadınlarda ise Çorum’dan ferdi olarak yarışan Hayrunnisa Aksoycuk dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

Atletizm Antrenörü Osman Pehlivan Bölge birinciliğinde sporcularının elde ettiği başarılar ile 15 Aralık’ta Ankara’da yapılacak Bölgesel Kros Ligi finallerine katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Pehlivan hedeflerinin Türkiye finallerinde de kürsüye sporcular çıkarmak olduğunu söyledi.