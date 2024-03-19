Kulüplü Küçük Kızlar Hentbol il birinciliğinde Gehçlikspor B takımı şampiyonluğu kazandı. Beş takımın çift devreli lig statüsünde mücadele ettiği il birinciliğinde son maçında Gençlikspor A takımını 38-7 yenen Gençlikspor mutlu sona ulaştı.

Gençlikspor B takımı son maçında Gençlikspor A takımını ilk periyotu 11-3, ikinci periyotu 13-2 son periyotu ise 14-2 yenerek toplamda 38-7 gibi farklı skorla yenerek maçtan beş puanla ayrıldı. Küçükler hentbolda yeni uygulamada üç periyot halinde oynanan maçlarda her periyodu kazanan takım bir puan alıyor. Üç periyot sonunda ise gol üstünlüğünü alan takım artı iki puan alıyor,

Gençlikspor B takımında Kübra 10 golle takımının en etkili ismi olurken İlaşda 9, Nilaysu 8 gollük katkı verdiler. Maçlar sonunda Gençlikspor 53.5 puanla namağlup birinci olurken Çorum Yıldızlarıspor takımı 40,5 puanla ikinci Gençlikspor A takımı 37 puanla üçüncü Bayat Belediyespor ise 24 puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.