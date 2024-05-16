Okul Sporları Küçük erkekler futsal il birinciliğinde şampiyonluğu 23 Nisan Ortaokulu kazandı. TOKİ Spor Salonu’nda 12 takımın mücadelesi ile yapılan il birinciliğinde üç grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan altı takım yarı final grubunda üçerli iki takımla karşılaştı. Bu maçlar sonunda gruplarında birinci olan takımlar finalde ikinci olanlar ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştılar.

Küçük erkekler futsal il birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu final maçını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Özel Bilgi Ortaokulu ikincilik kupasının sahibi oldu. Ada Koleji Ortaokulu üçüncülük dördüncülük maçını kazanarak üçüncü olurken Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle dört okula kupa ve madalyaları verildi.