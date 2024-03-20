Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi il birinciliğinde dağıtılan sekiz kupadan yedisini ilçe okulları alırken merkezden kürsüye çıkan tek takım 23 Nisan Ortaokulu oldu.

Yeni Spor Salonunda yapılan Okullu Küçükler Masa Tenisi il birinciliğinde kızlar ve erkeklerde yapılan il birinciliği sonunda kızlarda Alaca Ortaokulu erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu birinciliği kazandı.

Küçük Kızlarda Alaca Ortaokulu Medine Aykaç, Elif Göçer’li takımı ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazanırken Alaca Fatih Ortaokulu Aslı Bilgin, Ayşegül Bıçak ve Esra Arslan’lı kadrosu ile ikinci, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Nehir Sevde Demür, Ravza Su Aydın, Nisa Selen Bayrak, Aslı Melek Kılıççı’dan oluşan kadrosu ile üçüncü olurken Alaca Sakarya Ortaokulu Ayşegül Bektaş, Ela Naz Teke ve Açelya Sultan Deniz’li kadrosu ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Küçük erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu Ahmet Eren İlhan ve Yiğit Hüseyin Subaşı’lı kadrosu ile takım birincisi olurken Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Berat Erenoğlu, Emir Kağan Kula, Yasin Mert Kınalıtaş ve Çınar Berk ünsal’dan oluşan kadrosu ile ikinci, Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu Dede Akın Kahraman, Şükrü Şahin ve Berat Şahin’den oluşan kadros ile üçüncü Alaca Fatih Ortaokulu ise Berkay Can Karakurt ve Azat Hamza Elmalı’dan oluşan takımı ile dördüncülük kupasını aldı.