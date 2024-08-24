Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde ihale edilen Kulaksız Camii restorasyon işinin, 29 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlanacağı ve caminin yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

Yaklaşık 10 milyon liraya restore edilen cami bir ay sonra yeniden ibadete açılacak.

KULAKSIZ CAMİ HAKKINDA

Yavru Turna Mahallesi’nde bulunan Kulaksız Camisi’nin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

XIX.yüzyılın ortalarında onarılmış ve özelliğini yitirmiştir.

Bununla beraber Osmanlı mimarisinde ağaç direklerin taşıdığı, içerisi sahınlara ayrılmış, Orta mekanın üzeri ahşap bir kubbe ile örtülmüştür.