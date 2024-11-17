Çorum Merkez Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Hasan Eker ile görüştü.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulu’nun ardından Çorum Merkez Köy Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Yıldırım Külcü, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker’i ziyaret etti.

Dernek Başkanlığına seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretlerine başlayan Yıldırım Külcü ve Ekibi, bu kapsamda ziyaret ettiği 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde Hasan Eker’den övgüyle söz etti.

Hasan Başkan’ın uzun yıllardan bu yana yürüttüğü Kooperatif Başkanlığı süresince 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni iyi noktalara taşıdığını ve kooperatif üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağladığı gibi bu birlikteliği de devam ettirdiğini ifade eden Yıldırım Külcü, ayrıca Merkez Köy Muhtarlar Derneği olarak kendisiyle her zaman uyum içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Hasan Eker ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Yıldırım Külcü ve dernek yöneticilerine teşekkür ederek, kendilerine yeni görevlerinde üstün başarılar diledi.

Ziyarette Yıldırım Külcü’ye dernek yöneticileri Sapaköy Muhtarı Özdoğan Köse, Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan, Pınarcık Köyü Muhtarı Ebubekir Sarıkaya, Kılıçören Köyü Muhtarı Serkan Kırcı, Pınarçay Köyü Muhtarı Engin Balcı ve Düdüklü Köyü Muhtarı Mutlu Kılıç eşlik etti. (Haber Merkezi)