1. Amatör Küme’de ilk haftanın lideri Kültürspor oldu.

Kültürspor ilk hafta maçında evinde Osmancıkgücü’nü 10-1 gibi farklı skorla kazanarak iddialı bir başlangıç yaptı.

İtfaiye sahasında oynanan maça adeta fırtına gibi başlayan Kültürspor rakibi önünde 8-1 üstünlük ile tamamladı.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Kültürspor maçtan 10-1 galip ayrılarak ilk haftanın lideri oldu.

Kültürspor’da Murat ve Gürbüz üçer golle öne çıkan isimler alırken Sadık. Kaan ve Fazlıcan ise takımlarının diğer gollerini atan isimler oldular.

Osmancıkgücü’nün tek golünü ise A. Furkan attı.