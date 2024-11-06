Kulüpler arası Budokaido Cumhuriyet Kupasında madalyalar sahiplerini buldu. Atatürk Spor Salonu’nda iki gün süren turnuvada 267 sporcu mücadele etti. İki gün süren müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde Big Poverspor kulübü birini olurken Çorum Adnan Menderes İlkokuluspor ikinci Buharaevlerspor kulübü üçüncü Albayrakspor kulübü ise dördüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Big Powerspor kulübü birinci olurken Gülabibeyspor kulübü ikici Halk Eğitimspor kulübü üçüncü Mimar Sinan Mahallesispor kulübü ise dördüncü oldu. Yapılan müsabakalar sonunda takım sıralamasında dereceye girenlerin kupalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Halil Çöl ve Ferhat Yıldız verdiler.