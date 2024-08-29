Trendyol 1. lig Kulüplerinin önceki gün Riva’da yaptığı toplantıda seçim öncesi kulüplere Federasyonun 70 milyon lira katkı vereceği açıklamasının ardından Federasyon Başkanı bu rakamın ancak 33-34 milyon olacağını söylemesi şok etkisi yarattı.

TFF Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul ile TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay da yer aldı.

Gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı.

Toplantının en önemli gündem maddesi ise 1. lig kulüplerine verileceği söylenen 70 milyon liralık destek oldu.

TFF Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 70 milyon TL gibi bir rakamı ödemelerinin mümkün olmadığı, kendisinin kulüplere bu şekilde bir sözünün bulunmadığı ve ödenecek rakamın ise maksimum 26 milyon TL + 7-8 milyon TL toplamda 33-34 milyon TL gibi bir bedel olacağını açıkladığı gelen bilgiler arasında.

Bazı kulüp başkanlarının 70 milyon TL ‘ den 33-34 milyon TL seviyesine inen bu rakam için itiraz ettiği ancak sonucun değişmediği belirtildi.