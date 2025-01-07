Ahlatcı Çorum FK Türkiye Kupasında perşembe günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönretimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan Zargo Toure, Eren ve Suat katılmadılar.

Isınma Hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra yarı sahada taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takım Kupa maçı için alt yapıdan dört ismi A takımla çalışmalara aldı.

Çorum FK Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Hasan Ege’ye kupa izni

Öte yandan Çorum FK’nın U 17 milli takımında forma giyen futbolcusu Hasan Ege Akdoğan için özel izin alındı.

Ziraat Türkiye Kupasında perşembe günü oynanacak Konyaspor maçında Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın forma vereceği Hasan Ege akdoğan milli takımın kampına maçın ardından katılacak.

Milli takım teknik heyeti ile yapılan görüşme sonunda Hasan Ege Akdoğan perşembe günü maçın ardından İstanbul’a giderek burda milli takım kampına katılacak.

U 17 milli takımı önümüzdeki hafta içinde Yunanistan U 17 milli takımı ile Avrupa Elit Ligi finalleri öncesinde iki hazınlık maçında karşılaşacak.