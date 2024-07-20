Kuran Kursları Futbol Turnuvası yeniden düzenlendi.

Geçtiğimiz haftalarda oynatılması planlanan ancak tasarruf tedbirleri nedeni ile iptal edilen Kuran Kursları arası futbol 22 temmuz pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

İtfaiye sentetik sahasında yarı sahada oynanacak turnuva tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda turnuva 30 Temmuz’da oynanacak final maçı ile sona erecek. Turnuvada ilk tur programı şöyle:

İtfaiye 1 Nolu Saha: 22 Temmuz pazartesi: Saat 15.00 Kevser Cami- Hz, İbrahim Cami, Saat 16.00 Diyanet Gençlik Merkezi-Düvenci Gençlik Merkezi. saat 17.00 Hicret Camii- Ölçek Cami. Saat 18.00 İmam Hatip Tatbikat Cami- Emre Cami.

2 Nolu Saha: Saat 15.00 Diyanet Gençlik Merkezi- İlil Yayma Camii-1. Saat 16.00 Bedir Camii- Mimar Sinan Camii. Saat 17.00 Toki Hz. Ebubekir Camii- Bilal-i Habeşi Cami. Saat 18.00 İlim Yayma Camii-2- Selimiye Camii.

Turnuvada çeyrek final maçları 24 Temmuz Çarşamba günü yarı final maçları 26 Temmuz cuma günü final maçı ise 30 Temmuz cuma günü oynanacak.