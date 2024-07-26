Camii Çocukları Kuran Kursları arası futbol turnuvası küçükler kategorisinde yarı final maçları bugün.

16 takımın mücadele ettiği turnuvada çeyrek final maçlarında Kevser Cami, Diyanet Gençlik Merkezi 1 takımını 10-0 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Hicret Camii, İHL Tatbikat Camii 1 takımını 3-1 yenerek ikinci yarı finalist oldu.

İlim Yayma Cami, Bedir Cami’ni 7-2 yenerek yarı finale yükselen üçüncü takım oldu. Toki Hz. Ebu Bekir Cami ile Selimiye Camii arasındaki maçın normal süresi 0-0 bitti penaltı atışları sonunda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Toki Camii yarı finale yükseldi.

Yarı final ilk maçında bugün İtfaiye sahasında saat 16’da Kevser Camii ile Hicret Cami aynı saatte diğer sahada ise İlim Yayma Cemiyeti Camii ile Toki Hz, Ebubekir Camii takımları finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Turnuvanın final maçı 30 Temmuz Salı günü oynanacak.