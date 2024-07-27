Kuran Kursları yıldızlar futbol turnuvasında finalin adı kondu. Hz. İbrahim Cami ile Esnaf Evleri Cami finale yükseldiler.

12 takımın mücadelesi ile başlayan turnuvaa tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmalar sonunda yan finale yükselen dört takım önceki akşam İtfaiye sahasında finale yükselmek için karşılaştılar.

İlk yarı final maçında Hz. İbrahim Cami, Emre Camii önünde 3-0’lık net skorla kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci yarı final maçında ise Fatih Sultan Mehmet Camii takımını 4-0’lık net skorla yenen Esnaf Evleri Camii finale yükselen ikinci takım oldu.

Camii Çocukları Kuran Kurslarında final maçı 31 Temmuz çarşamba günü oynanacak.

İtafiye sahasında saat 15’de yarı final maçını kaybeden Emre Camii ile Fatih Sultan Mehmet Camii takımları üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar.

Saat 16’da ise Hz. İbrahim Cami ile Esnaf Evleri Cami takımları turnuvanın şampiyonluğu için karşılayacaklar.

Bu maçların ardından düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.