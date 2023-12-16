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Çorum'un İskilip ilçesi Çatkara köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, Ankara Siteler Kudret Kur'an kursu Öğretmeni Yusuf Baldan, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesi Çatkara köyü nüfusuna kayıtlı olan Ankara'da ikamet eden, Ankara Siteler Kudret Kur'an kursu Öğretmeni Yusuf Baldan, dün akşam saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhumun Cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Etimesgut Elvan mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.