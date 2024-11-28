Çorum Belediyesi tarafından 4-6 yaş Kur’an kursu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik iklim değişikliği ve Sıfır Atık eğitim seminerleri düzenliyor.

Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 20-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarından Hz. İbrahim Camii Kur'an Kursu öğrenci ve öğretmen yönelik iklim değişikliği ve Sıfır Atık semineri düzenledi.

Seminerde katılımcılara atık türleri, atık azaltımı, sıfır atık, atık pil, bitkisel atık yağ, geri dönüşümün faydaları, su tasarrufunun önemine ve iklim değişikliği konularında önemli bilgiler verildi. Seminerde, şehir merkezindeki geri kazanılabilir atıkların atılabileceği toplama kutuları ile ilgili de bilgiler aktarıldı.

Program sonunda kurs yetkililerine "Çevre Dostu Kurs" belgesi takdim edilirken, ‘çevre kahramanı’ olan öğrencilere atık kağıtlardan yapılmış sıfır atık boyama kitabı hediye edildi.

Eğitimlerin yılsonuna kadar, Çorum İl Müftülüğüne bağlı şehir merkezinde bulunan 18 adet 4-6 yaş Kur’an Kurslarında devam edeceği belirtildi.