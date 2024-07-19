Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Muhsin Dere, öğrencilerin hem derslerine katıldı, hem de talep ve isteklerini dinledi.

Dere, “Gürpınar Camii ve Ulu Cami'de, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu Yaz Kuran Kurslarına katılan yavrularımızı ziyaret ettim. Yavrularımızın derslerine eşlik edip taleplerini dinledim. Yüce Allah; imânlı ve ihlaslı nesiller yetiştirmeyi nasip etsin duasıyla tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.