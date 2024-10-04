Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, 3 yılı aşkın süredir ‘Hayat Boyu Öğrenme’ projesi adı altında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü üzerinden açılan spor kurslarının yurt genelinde uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle kapatılması üzerine yaşanan mağduriyetlere dikkat çekerken, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Amatör spor kulüplerinin yaşatılabilmesi, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilip kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına kurslar açıldığını ve bu kurslarda birçok antrenörün de görev yapıp evine ekmek götürdüğünü kaydeden Ferhat Arıcı, tasarruf tedbirleri çerçevesinde kursların kapatılması üzerine kulüplerin, sporcuların ve antrenörlerin mağdur duruma düştüklerini söyledi.

Amatör spor camiasında, kursların devam etmesi ile ilgili beklenti olduğuna vurgu yapan ASKF Başkanı Arıcı, “Kurslar açılmazsa, yüzbinlerce çocuk ve genç spordan uzak kalır, sokak aralarında kötü alışkanlıklar edinir ve çağımızın sıkıntısı olan uyuşturucu batağına düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Aynı şekilde binlerce antrenör de işsiz kalır ve gelecekteki neslimize eğitim verecek antrenör konusunda sorunlar yaşanır. Bunun yanında, antrenörlerin evlerine ekmek götürememesi durumu ortaya çıkacağından, birçok aile mağdur olur, işsizlik diz boyunu aşar. Birçok kulüp kapanır. Böyle olunca tekstil ve spor malzemesi sektörü de çöker. Buna benzer birçok sorun ortaya çıkar. Bizler, devletimize, bürokrasimize güveniyoruz. Geçmişte Amatör futbol oynamış bir Cumhurbaşkanımız var. Bu girdaptan, kaostan bir an önce tüm amatör spor camiasını kurtaracağına inancımız tam. Amatör demek, taban demek. Taban demek, geleceğe ışık demek. Gelecek demek sağlıklı nesil demek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Milli Eğitim Bakanımızdan, Halk Eğitim kursları ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.