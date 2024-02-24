Amasya’da devam eden Türkiye Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına Çorum Spor İhtisas kulübü damga vurdu.

Spor İhtisas takımlarda kazandığı şampiyonluk ve üçüncülüğün ardından dünde çift ve karışıklarda iki altın bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak bu alandaki rakipsizliğini bir kez daha gösterdi.

İlk gün yapılan takım müsabakalarında genç kızlarda Spor İhtisas takımı Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek ve Yağmur Yeşil’den oluşan takımı ile tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Çorum Gençlikspor erkek takımı ise Halil İbrahim Zer, Ege Bolat, Umut Baha Dursun ve Ali Saat Akdoğan’lı kadrosu ile 24 takım arasında dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Şampiyonada dün çiftler ve miksler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Çift Kızlar kategorisinde Spor İhtisas’ın iki milli ikiz sporcusu Aybüke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldular ve ikinci altın madalyanın sahibi oldular.

Mix karışık çiftler kategorisinde ise abi Yiğit Furkan Şimşek ve kardeşi Aybüke Banu Şimşek bu kategoride de kürsünün en üst basamağına çıkarak Spor ihtisas olarak üçüncü altın madalyayı kazandırırken Aybüke Banu Şimşek çıktığı tüm kategorilerde şampiyon olarak kupa ile tamamladı.

Çift erkekler kategorisinde ise Çorum Gençlikspor’dan Umut Baha Dursan ve Halil İbrahim Zer finale kadar yükseldiler ve final maçını kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

Çift Kızlarda Spor İhtisas’dan Yağmur Yeşil ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Feyza Demir ile birlikte üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Çift bayanlarda Çorum Belediyespor’dan Buse Fidan, Bu Piliçspor’dan Elif Naz Dinçer ile üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer Çorumlu sporcu oldu.

Türkiye Şampiyonasında dün akşam tek erkekler ve tek bayanlarda eleme bugünde final maçları ile şampiyona sona erecek.