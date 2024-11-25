Atletizm İl birinciliği tarafından düzenlenen Kurumlar Kros il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Cumartesi günü İtfaiye Parkı Koşu pistinde yapılan yarışmalara 47 kadın 41 erkek toplam 88 sporcu katıldı.

Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

U 14 KIZLAR: 1. Eylül Kazancı (Eforspor), 2. Buse Çorlu (Hacı Bektaş Ortaokulu), 3. Hiranur Saraç (Gençlikspor), 4. Asya İpek (Hacı Bektaş Ortaokulu). U 14 Erkekler: 1. Abdülkadir Şentürk (Gençlikspor). 2. Hıdır Ayberk İbiş (Hacı Bektaş Ortaokulu), 3. Emir Efe Yahan (Hacı Bektaş Ortaokulu), 4.Baran Güneş (Hacı Bektaş Ortaokulu).

U 16 KIZLAR: 1. Ebrar Yağmur Erişen (Eforspor), 2. Nilsu Şahin (Merkez Kız Meslek Lisesi), 3. Yaren Köymen (Bahçelievler Anadolu Lisesi). U 16 ERKEKLER: 1. Ömer Akın Fındık (Gençlikspor), 2. Mert Ali Erdal (Gençlikspor), 3. Nedim Talha Cüce (Gençlikspor), 4. Hamza Uçak (Hacı Bektaş Ortaokulu).

U 18 KIZLAR: 1. Hayrunisa Aksoycuk (Gençlikspor). U 18 ERKEKLER: 1. Aykut Destek (Enkaspor), 2. Mustafa Güler (Gençlikspor).

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları verildi.