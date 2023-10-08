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Çorum merkeze bağlı Yakuparpa Köyünde bulunan tarihi kale kurtarılmayı bekliyor.

Tarihçi-Yazar Ahmet Peker, yaptığı açıklamada, Kuşeren Kalesinin mevcut kanıtlara bakıldığında civardaki bölgelere hakim bir tepe üzerinde kurulmuş olan tarihi kale olduğunu belirterek, “Helenistik Dönem, Roma, Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklular Dönemi, Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait çeşitli izler barındırmaktadır. Bu tarihi kalenin kurtarılma kazıları yapılması halinde çok önemli bir kültürel varlığın gün yüzüne çıkacağından eminiz. Bu tarihi kalemizin ortaya çıkartılması ile ilimizdeki kale sayısı beşe çıkmış olacaktır. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesinin elzem olduğunu kaçak kazı yapan defineciler tarafından kalenin etrafının delik deşik edilerek çevrenin köstebek yuvasına çevrildiği görülmüştür” dedi. (Haber Merkezi)