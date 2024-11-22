10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kedi, Çorum’un Osmancık ilçesinde itfaiye ve Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

KUYUDAN SESLER GELEN KEDİ KORKU YARATTI

Olay, sabah saatlerinde mahalle sakinlerinin kuyudan gelen miyavlama seslerini duymasıyla ortaya çıktı. Sesin derinlerden geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, titiz bir çalışma başlattı.

ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri, kediye ulaşabilmek için özel ekipmanlarla kuyunun derinliklerine indi. Çalışmalar sırasında kuyunun dar yapısı ve kedinin stresli hali kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yaklaşık bir saat süren çabanın ardından kedi sağ salim kurtarıldı ve veteriner kontrolüne alındı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kurtarma operasyonu sırasında çevrede toplanan mahalle sakinleri, ekiplerin hızlı müdahalesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlardan biri, “Kediyi o halde duyunca çok üzüldük. İtfaiye ekiplerine haber verdik ve kısa sürede gelip kurtardılar. Onlara minnettarız” dedi.

