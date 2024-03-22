Bölgesel Amatör Lig’de Türk Metal 1963spor ile Perşembespor takımları arasındaki maçta ilimiz gözlemcisi Recai Kuzey görev yapacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 12. grupta lider Kırıkkale Türk Metalspor ile Perşembespor takımlarının yarın Başpınar Stad’ında oynayacağı maçı Kocaeli bölgesi hakemi Tayfun Demir. Yardımcı hakemler ise Bursa’dan Yunus Çiftçi, Kütahya’dan Hümeyra Seven.

Maçta dördüncü hakem olarak Bilecik’ten Mustafa Gökhan Keskin. Maçta gözlemci olarak Recai Kuzey görev yapacak.