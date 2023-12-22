Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlar Arası Futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. Kızlarda GSB Hitit Öğrenci Yurdu erkeklerde ise Terasspor takımı turnuvanın şampiyonluğu kazandılar.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan turnuada kızlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı Hitit Öğrenci Yurdu uli GSB İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu final maçında kazandı. Hitit Kız Öğrenci Yurdu takımı Nesrin Sak, Elif Gül Şahin, Halime Kuştaş, Zehra Eşeri, Melike Tekindor, Elif Tıkman, Hanife Asya Akkaya, Fatma Hafızoğlu ve Gökça Aysal’lı kadrosu ile mücadele ederken İskilipli Atıf Hoca Yurdu ise Emine Kangal, İpek Usta, Dilara Süt, Rabia Altunbaş, Merve Gül, Kevser Fersak, Reyyan Soykakilli, Sevgi Görgülü, Rabia Kara, İkbal Yaşar ve Esra Kahraman’lı kadrosu ile mücadele etti.

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İki takım arasındaki final maçında rakibini 6-0 yenen Hitit Öğrenci Yurdu turnuvanın birincilik kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise sekiz takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçında Terasspor ile Nihamerspor takımları şampiyonluk maçında karşı karşıya geldiler. Final maçırda Terasspor takımı Yunus Emre, Nurullah, Umut, Enes, Ahmet, Muhammed, Ali ve Mehmet’li kadrosu ile mücadele ederken Nihamerspor takımı ise Yusuf Bilal Ertürk, Berk Kırış, Tunahan Laçin, Bedirhan Yıldız, Mehmet Ali Özdil, Yunus Anlıdelik, Servet Yasin ve Murat Han Taşçı’lı kadrosu ile mücadele etti.

Büyük bir mücadeleye sahne olan final maçında rakibine 6-4 üstünlük kuran Terasspor takımı turnuvanın şampiyonu olurken Nihamerspor takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Turnuvanın final maçının ardından düzenlenen ödüb törenine Gençlik ve Spor İl Müdüü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Yurt Müdürü Mevlüde Purtul ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy katıldı.